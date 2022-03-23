Altunizade’de bulunan camiden yaklaşık 100 bin TL değerinde ses sistemi ve şamdanları çalan 3 şahıs yakalandı. Hırsızlık anları, kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Altunizade’de bulunan bir cami içerisinden, 8 Mart Salı günü 2 adet şamdan, 19 Mart Cumartesi günü ise yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sistemi çalındı.

Olay yeri ve çevresi ile şüpheli şahısların kaçış güzergahları üzerinde bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü polis tarafından izlendi.

ŞAMDANLARI HURDACIYA 650 TL’YE SATTILAR

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan inceleme sonucu; şüpheli şahısların şamdanları aldıktan sonra bir araca binerek şamdanları taşıdıkları ve Ümraniye ilçesinde bulunan bir hurdacıya 650 TL karşılığında sattıkları anlaşıldı.

Ses sistemini ise Kadıköy ilçesinde bulunan bir teknolojik ürün mağazasına sattıkları anlaşıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheli şahısların izi sürülerek yürütülen saha çalışmaları neticesinde; olayları E.B., A.Y. ve U.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

BENZER SUÇLARDAN ÇOK SAYIDA KAYITLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şahıslar 22 Mart tarihinde polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı eşyalar, polis tarafından muhafaza altına alındı.

Şahısların yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Üsküdar’da, camiden 100 bin TL’lik ses sistemini çalan hırsızlar kamerada VİDEO



İŞ YERİ SAHİPLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Suç eşyalarını satın alan iş yeri sahipleri hakkında, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan adli işlem yapıldı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ise, 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’ suçundan tahkikat işlemleri devam ediyor.