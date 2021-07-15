İki otomobil içinde bulunan silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmada, kurşunlardan biri yakın bir noktada bulunan benzin istasyonu çalışanına isabet etti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde iki otomobilde bulunan silahlı kişiler arasında 5 Haziran Cumartesi saat 05.25'te bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı.

Çatışma sırasında kurşunlardan biri yakın bir noktada bulunan benzin istasyonu çalışanına isabet etti.

Pompacı çenesine isabet eden kurşunla yere yığıldı. Diğer görevli de pompanın yanından hızla uzaklaşarak, güvenli bir noktaya geçti.

POLİS SİLAHINI ÇEKTİ, SALDIRGANLAR KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

O sırada benzin istasyonun marketinde olan polisler silahlarını çekerek olaya müdahale etmek istedi. Ancak şüpheliler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralanan benzin istasyonu çalışanı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ameliyata alınan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Üsküdar'da çatışmada arada kalan pompacının vurulma anı VİDEO

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VURULMA ANI KAMERADA

Çatışma sırasında pompacının vurulma anı ise benzin istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde çalışanın vurularak yere düşmesi ve polislerin silahlarını çekerek olaya müdahale etmeye çalışması görülüyor.

“İŞİMDEN OLDUM”

Çenesinden yaralanan pompacı Sinan Çakmak (41) o anları anlattı:

Çakmak, "Akşam vardiyasında çalışıyordum. Pompanın başında gezinirken iki tane araba ani bir fren yaparak durdu. O tarafa baktığımda birbirine ateş etmeye başladılar. Çatışma sırasında kurşunlardan biri çeneme isabet etti. Kendimi kaybederek pompanın orada yere yığıldım. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye gidince beni hemen ameliyata aldılar. Hastanede tedavimi oldum. Bunun sürecinde sağlık açısından bir şeyim yok ama çenemi oynatamıyorum, yemek yiyemiyorum. İşimden oldum, mağdurum suçluların bir an önce yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ

Doktorun “Allah seni çocuklarına bağışlamış” dediğini söyleyen Çakmak, "Doktor, ‘kurşun çenenin 2 cm altında girseydi, şah damarından girer seni kaybedebilirdik, yine kurşun biraz üstten girseydi beynine girer felç kalabilirdin. Allah seni korumuş’ dedi. Halime şükrediyorum." diye konuştu.