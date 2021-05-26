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    Üsküdar'da çekici üzerinde asker eğlencesi

    Üsküdar'da bir grubun çekici üzerinde asker eğlencesi yapması, anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:59
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    Üsküdar'da çekici üzerinde asker eğlencesi

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını umursamayan bir grup, asker eğlencesi yaptı. O anlar kameraya yansırken, ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

    Çengelköy’de seyir halindeyken görüntülenen tehlikeli konvoy, bir ara sokakta son buldu. Konvoydaki araç yüklü çekicinin üzerinde korunaksız kişiler, trafiği tehlikeye atarak seyir halindeyken dans ederek kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücüleri hiçe saydı.

    KENDİLERİNİ MÜZİĞE KAPTIRDILAR

    O anların kaydedildiğini fark etmeyen kişiler kendini müziğe kaptırarak, yürekleri ağızlara getirdi. Kameralara yansıyan tehlikeli asker konvoyu, herkesin dikkatini çekti.

    Üsküdar'da çekici üzerinde asker eğlencesi VİDEO

    Üsküdar da çekici üzerinde asker eğlencesi #1

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