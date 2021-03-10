19 yaşındaki şüpheli, Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı. Özel Harekat polisinin operasyonu ile hamile kadın, şüphelinin elinden 4 saat sonra kurtarıldı.

19 yaşındaki M.B., 2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N.F. isimli kadına dini nikahı kıydı.

Bir süre sonra hamile olduğu öğrenilen N.F. ile M.B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı.

M.B., dini nikahlı eşini darbetmeye başladı. Şiddete maruz kalan yabancı uyruklu N.F., eşyalarını toplayarak evden kaçmak istedi.

BIÇAKLA REHİN ALDI

Dini nikahlı eşini evinin dış kapısında yakalayan M.B., boğazına bıçak dayayarak kadını rehin aldı.

Yabancı uyruklu hamile kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahsı ikna etmeye çalıştı.

Üsküdar’da dini nikahlı eşini darbettikten sonra rehin aldı VİDEO

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON

İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye, Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, koçbaşı ile kapıyı kırarak rehin alınan kadını kurtardı. Dini nikahlı hamile eşini rehin alan şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Acil servis ekipleri, N.F.'ye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hamile kadının yüzünde yaralar ve darp izleri görüldü.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu kadının eşyalarını toparlayarak polis merkezine götürdü.

“ÖNCEDEN DE ŞİDDET OLAYLARI DÖNÜYORMUŞ”

Mahalle sakini Önder Açar, “Bildiğimiz kadarıyla burada 19 yaşında genç bir arkadaş, 30 yaşlarında Fas uyruklu bir kadınla berabermiş, yabancı uyruklu kadınla dini nikahı yaptığını söylüyorlar, kadın hamileymiş. İkili arasında önceden de şiddet olayları dönüyormuş, komşuları da söylüyordu.” diye konuştu.