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Üsküdar'da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü

Üsküdar'da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü

Bir restoranın eski kiracısı olan Doğan T., arkadaşlarını da yanına alarak dükkan sahibi Cengiz Y.'nin restoranına gitmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmada dükkan sahibi, Doğan T.'yi öldürdü.