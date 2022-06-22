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    Üsküdar'da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü

    Bir restoranın eski kiracısı olan Doğan T., arkadaşlarını da yanına alarak dükkan sahibi Cengiz Y.'nin restoranına gitmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmada dükkan sahibi, Doğan T.'yi öldürdü.
    • 22.06.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:03
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    Üsküdar'da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü

    İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Balıkçılar Çarşısı’nda bulunan restoranın eski kiracısı Doğan T., bir grup arkadaşıyla dükkanın sahibi Cengiz Y.'nin restoranına gitti.

    Aralarında husumet olan iki kişi, tartışmaya başladı. Kısa süre içinde alevlenen tartışma yerini silahlı çatışmaya bıraktı.

    Eski kiracı kanlar içinde yere yığıldı

    Silahların konuştuğu kavgada kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T., kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Üsküdar'da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü VİDEO

    Üsküdar da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü #1

    Kiracı hastaneye kaldırıldı

    Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı.

    Dükkan sahibi gözaltına alınırken kiracı hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eski kiracısını öldüren Cengiz Y. ise olay yerinde gözaltına alındı.

    Üsküdar da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü #2

    Üsküdar da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü #3

    Üsküdar da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü #4

    Üsküdar da dükkan sahibi ile eski kiracı çatıştı: 1 ölü #5


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