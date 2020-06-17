İş yerine gelen hırsızları maske taktıkları için sahibi sanan köpek, soygun anını tepki göstermeden sadece izledi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir elektrikçi dükkanına gelen maskeli 3 hırsız; elektronik iş makineleri, kablolar ve müşterilere ait pikapları çalarak kayıplara karıştı.

DÜKKANDAKİ KÖPEK ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Hırsızların malzemeleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, dükkan içerisinde olan “Paşa” isimli köpeğin de o anları şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen olay yeri ekipleri inceleme yaparak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üsküdar'da dükkana giren hırsızları izleyen köpek

"30 BİN LİRALIK KAYBIMIZ VAR"

İş yeri sahibi İnan Çayır, “Hırsızlar sabah saat 05.00 sıralarında iş yerimize girmişler. Ben o hafta memlekete gitmiştim. Memleketteyken telefon geldi. Hırsızlar iş yerimizi yağmalamışlar. Maskeli bir şekilde çok rahatça yağmalamışlar. Dükkanda para edecek ne varsa alıp götürmüşler. Çalışıyorken kullandığımız iş ekipmanlarımıza kadar çalmışlar. Hırsızlar planlı bir hırsızlık yapmışlar, her şeyi eliyle koymuş gibi bulmuşlar. Toplam da 30 bin liralık bir kaybımız var.” diye konuştu.

"MASKEDEN DOLAYI AYIRT EDEMEMİŞ OLABİLİR"

'Paşa' isimli köpeğin maskeden dolayı hırsızları ayırt edemediğini belirten Çayır, “Hırsızlar dükkana girdiklerinde 'Paşa' isimli köpeğimiz de dükkandaydı. Pandemi sürecinde maskeli çalıştığımızdan dolayı maskeli gelen hırsızları biz zannetmiş olmalı, ondan dolayı havlamamış. Ofis bölümüne girecekleri zaman havlamış, o anda da apar topar kaçmışlar. Allah'tan 'Paşa' havlamamış, hırsızlık refleksi ile onu öldürebilir, zehirleyebilirlerdi. O bizim maskotumuz, müşterilerimizin dükkanımızın neşesi, para yerine gelir ama o yerine gelemez. Onlar da alacaklarını alıp kaçmışlar.” diye konuştu.