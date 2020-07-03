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    Üsküdar'da erkek arkadaşını tekme tokat dövdü

    Sahilde yaşanan olayda bir kadın, yere yatırdığı erkek arkadaşını önce darbetti, ardından el ele yürüdü.
    • DHA
    • 03.07.2020 - 12:22
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    Üsküdar'da erkek arkadaşını tekme tokat dövdü #1

    İstanbul'da banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Üsküdar sahilinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    YERE YATIRIP DÖVDÜ

    Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili, sokak ortasında birbirine girdi. Kadın, banklarda oturan erkeği yere yatırarak darbetmeye başladı.

    Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Üsküdar'da erkek arkadaşını tekme tokat dövdü VİDEO

    Üsküdar'da erkek arkadaşını tekme tokat dövdü #2

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