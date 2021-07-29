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Üsküdar’da evde unutulan sigara yangına sebep oldu

Üsküdar’da evde unutulan sigara yangına sebep oldu

Evde unutulan sigara, 3 katlı binanın en üst katında yangın çıkmasına neden oldu. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.