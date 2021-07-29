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    Üsküdar’da evde unutulan sigara yangına sebep oldu

    Evde unutulan sigara, 3 katlı binanın en üst katında yangın çıkmasına neden oldu. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 18:09
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    Üsküdar’da evde unutulan sigara yangına sebep oldu

    İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 14.15 sıralarında, evde oturan kişinin unuttuğu sigara nedeniyle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar binayı sardı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yangın sırasında evde mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

    2 KADIN VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTATILDI

    Alt kattaki dairede bulunan 2 kadın evde mahsur kalarak dumandan etkilendi.

    Kadınlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

    Dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    Üsküdar’da evde unutulan sigara yangına sebep oldu VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Evin alev alev yandığı anlar ve itfaiyenin vatandaşı kurtardığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bina, drone ile havadan görüntülendi.

    Olayda can kaybı yaşanmadı. Evde büyük maddi hasar oluştu.

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    Üsküdar’da evde unutulan sigara yangına sebep oldu #3

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