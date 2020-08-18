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- Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı
Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı
Gece saatlerinde boş olan bir eve giren hırsız, ev sahibinin tedbiri sayesinde eli boş döndü.
- İHA
- 18.08.2020 - 11:21
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Selami Ali Mahallesi'nde, ev sahibinin evde olmadığını fırsat bilen hırsız, gece saatlerinde eve girdi.
HİÇBİR ŞEY ÇALAMADAN DÖNDÜ
Evi darmadağın ederek değerli eşya arayan şahıs, ev sahibinin tedbiri sayesinde aradığını bulamayınca evden eli boş döndü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı ViDEO