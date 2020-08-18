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    Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı

    Gece saatlerinde boş olan bir eve giren hırsız, ev sahibinin tedbiri sayesinde eli boş döndü.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 11:21
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    Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Selami Ali Mahallesi'nde, ev sahibinin evde olmadığını fırsat bilen hırsız, gece saatlerinde eve girdi.

    HİÇBİR ŞEY ÇALAMADAN DÖNDÜ

    Evi darmadağın ederek değerli eşya arayan şahıs, ev sahibinin tedbiri sayesinde aradığını bulamayınca evden eli boş döndü. O anlar ise güvenlik kameralarına  yansıdı.

    Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı ViDEO

    Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı #1

    Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı #2

    Üsküdar’da eve giren hırsız çalacak bir şey bulamadı #3

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