Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı

Kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarptığı tur otobüsü savrulmanın etkisiyle önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptı. Yaşanan kazada ise 1 kişi yaralandı.

İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsüyle iki tur otobüsünün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

Üsküdar’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı.

Savrulan otobüs de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırma çıkıp reklam panosunu devirdi.

3 araç zincirleme kazaya karıştı

Toplam 3 otobüsün çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken tur otobüsleriyle yolculuk eden yolcuların kaza esnasında mezarlık ziyaretinde olması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Çarpışan otobüslerde ise maddi hasar meydana geldi. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Trafik normale döndü

Otobüslerin çekici ile yoldan alınmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsü ile 2 tur otobüs çarpıştı

"Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi"

Antalya'dan Ve Konya'dan İstanbul'a gezi için gelen vatandaşlar ise bir süre başka tur otobüslerinin kendilerini almasını bekledi.

Uğur Yağız, "Biz kabir ziyaretine gittik. Belediye otobüsü herhalde freni patlamış. Arkadan otobüse vuruyor. Otobüs de kaldırımdaki otobüse vuruyor. Otobüste yolcu yok herhalde. Biz Antalya Manavgat'tan günübirlik geldik" dedi.

"Ortalık savaş alanı gibiydi"

Kazaya karışan tur otobüsünün yedek şoförü Ahmet Ceritli, "Arka tarafta bu otobüs çıkarken İETT vurmuş. Arabalar park halinde. Vurunca otobüsleri biraz daha ileri atıyor. Ben otobüste yatıyordum kalktım baktım ki her yer sarsıntı. Ortalık savaş alanı gibi" dedi.

Zincirleme kazaya karışan otobüsler ise drone ile görüntülendi.