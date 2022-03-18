Üsküdar’da filmleri aratmayan görüntüler: Gaspçılara kurşun yağdırdı

Emekli bir polis, bankadan çektiği 700 bin lirayı gasbeden şüphelilerden birini tabancayla ateş ederek yaraladı. Diğer gaspçılar yaralı arkadaşlarını hastanenin acil servis kapısına bırakıp kaçtı.

İstanbul’daki bir döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi’ndeki bir banka şubesinden 700 bin lira çekti.

Banka çıkışında emekli polis, iki kişi tarafından gasbedildi.

YERE YATIRIP PARAYI ALDILAR

İki kişi, arkasından gelip yere yatırdıkları kuryenin elindeki çantayı aldı.

Gaspçılar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalışırken emekli polis arkalarından gelerek ateş etti.

KURŞUNLARDAN BİRİ İSABET ETTİ

Kurşunlardan biri, ön yolcu koltuğundaki kişiyi isabet ederken, gaspçılar olay yerinden kaçtı.

Gaspçılar yaklaşık 2 kilometre sonra araçlarını bir sokağa park edip, taksiye bindi.

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ACİLE BIRAKIP KAÇTILAR

Şüpheliler yaralı olan gaspçıyı ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümüne bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

(Yaralanan gaspçı)

ARACI İNCELEYEN POLİS, KAÇANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçta parmak izi ve delil araştırması yaptı.

Ekiplerin incelemesinde otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken, aracın sağ ön camında kurşun isabetleri görüldü.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“HERKES BİR TARAFA KAÇIŞMAYA BAŞLADI”

Olayın görgü tanıklarından Aydemir Demir, “İş yerinde çalışıyorduk. Birden silah seslerini duyduk. Dışarıya çıktığımızda emekli bir polis ağabey bankadan para çekmiş. Banka çıkışı iki kişi tarafından onu gasbetmişler, Hırsızlar araçlarına binerken, polis ağabeyimiz de arkalarından 7-8 el silahla ateş etti. Hırsızlar kırmızı araca binerek, uzaklaştılar buradan.” dedi.

Hüseyin Kaya ise “Bir anda silah esleri geldi. Herkes bir tarafa kaçışmaya başladı. O arada dışarıya çıktığımız da yaşlı bir amcanın üstüne iki kişi saldırdı. Amcanın elindeki çantayı alıp arabaya binip ilerleye doğru gitmeye başladı. O sırada yaşlı amca emekli polismiş. Belindeki silahını çıkarıp ateş etti.” diye konuştu.