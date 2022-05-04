Üsküdar'da fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu

Beylerbeyi Sahili'nde fotoğraf çekilirken dengesini kaybeden 21 yaşındaki genç, düştüğü denizde akıntıya teslim oldu.

Üsküdar Beylerbeyi Sahili'nde arkadaşlarıyla sabah saatlerinde gezinen 21 yaşındaki Erdem Çağlar, deniz kenarında fotoğraf çekilmek istedi.

İHA'nın aktarımına göre, poz verdiği sırda dengesini kaybeden genç, denize düştü.

Denizin içinde çırpınarak arkadaşlarından yardım isteyen genci, olay yerine yakın bölgedeki camide görev yapan imam polis ekipleri bildirdi.

Dalgalara dayanamayarak denizde kayboldu

Çırpınışlarından yorgun düşen Çağlar, akıntılarla karşı koyamayarak kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik, deniz polisi ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

'Şakalaşırken düştü' iddiası

Yaşanan olayla ilgil konuşan bölge esnafı Ayhan Kasap, "Sabah üç tane arkadaş geliyorlar buraya, şakalaşırken bir tanesi denize düşüyor. Cami hocamızın anlattığına göre sabah namazını kıldırmış seslerin geldiğini duymuş. Sesleri duyduktan sonra hocamız telefon açmış sahil güvenlik ve polis ekiplerine. Onlar da geldi sabah saatlerinde müdahale ettiler. Şimdi de tekrar çalışmalar devam ediyor. Hala bulunamadı" şeklinde konuştu.