Üsküdar'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Üsküdar'da Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da fren yerine gaza bastı: 2 ölü VİDEO

SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü Ertuğrul ise polis eşliğinde hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

''BİR PANİKLE OLAN KAZA DİYE DÜŞÜNÜYORUZ''

Yavuztürk Mahalle muhtarı Ramazan Çukurkaş, "Sitemizden çıkan bir bayan sürücüye ait aracımız aşağıya sağlık ocağına doğru ilerlerken maalesef zannediyorum kontrolünü kaybetti. Önce bir bayana arkasından genç kızımıza çarparak bir facia denebilecek kazaya sebebiyet verdi.

Yaralılar şu an hastanede. Ama durumlarının ağır olduğunu biliyoruz. Allah onlara inşallah şifa verir diye temenni ediyorum. Sürücü de hastanede polis kontrolünde. Sürücünün yanında bir de kız çocuğu vardı. Onların durumları iyi. Bir panikle olan kaza diye düşünüyoruz." dedi.