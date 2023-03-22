Üsküdar’da futbolcuların birbirine girdiği kavganın yeni görüntüleri Valide Tayfun Spor-Maltepesor U15 futbol takımları arasında oynanan müsabaka esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun, Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu ve bu sebeple maçta kavga çıktığı iddia edilmişti. Sahada futbolcuların birbirine girdiği kavgaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü oynanan Valide Tayfun Spor-Maltepesor U15 müsabakası esnasında, Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepesporlu futbolcuya fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

"Kazandık" deyince kavga çıktı

Futbolcuların birbirine girdiği kavga ile ilgili Valide Tayfun Spor Kulüp Başkanı Mustafa Gürlü’den açıklama geldi.

Gürlü, durumun teknik sorumlu ile alakalı olmadığını, skorun kendi takımlarının lehine sonuçlanmasının ardından futbolcularının rakip futbolcuya 'kazandık' şeklinde hareket yapmasından dolayı tartışma çıktığını söyledi.

'Medyaya farklı yansıtıldı' iddiası

Teknik sorumlunun kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduğunu dile getiren Gürlü, olayların ise medyaya farklı lanse edildiğini belirtti.

Rakip takım yöneticileri ve sorumluları ile görüşerek olayı tatlıya bağladıklarını belirten Gürlü, şöyle devam etti:

"Maç içerisinde hiçbir sıkıntı olmamıştır"

Bu hafta sonu oynamış olduğumuz U15 müsabakasında çıkan hadiselerin medyaya yanlış yansıtıldığını, tek taraflı haberlerin yapıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Biz de bu olayların doğrusunu aktarmak için çalışıyoruz. Yılda 70-80 tane müsabaka yapıyoruz. Hiçbir müsabakamızda böyle münferit bir olay olmamıştır. Rakiplerimiz bizimle ilgili kötü düşüncelere sahip değildir. Biz centilmenliğe, fair-play ruhu ile hareket etmeye çalışan bir camiayız. Bu yüzden üzüntümüz çok büyük. Maç içerisinde hiçbir sıkıntı olmamıştır. Maç bizim lehimize 2-1'lik skorla sonuçlandı.

"Tamamen suçlu gibi gösterilmek bizi çok üzdü"

Maç bitiminde hakem düdüğü çalıp soyunma odasına giderken bizim oyuncumuz rakip takım oyuncusuna 'nasıl kazandık' şeklinde ufak bir harekette bulunmuş. İki çocuk da birbirinin üzerine yürürken, bizim hocamız da araya girerek çocukları ayırmıştır. Tam tersi şekilde yansıtıldı. Söylendiği gibi bir fiziki müdahale yoktur. Zaten görüntüler de hepsi ortada. Burada tamamen suçlu gibi gösterilmek bizi çok üzdü. Rakip takım altyapı sorumlusu ve hocaları ile bir araya geldik. Bu işin tatsızlığını ortadan kaldırmak için beraber görüştük, konuştuk, anlaştık tatlıya bağlandı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan kavgaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde futbolcuların maç bitiminde kavga ettiği ve teknik ekibin de kavgaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.