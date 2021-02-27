Üsküdar'da genç kızı tehdit eden eski sevgilisi yakalandı

Üsküdar'da eski sevgilisi Elvan Koç'u ölümle tehdit eden Ali Barış E. gözaltına alındı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından sürekli tehdit edilmeye başlandı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış.E. en son ölüm tehditlerinde bulundu.

Genç kızın şikayetçi olmasının ardından Ali Barış E. gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KENDİNİ KESTİ"

Eski erkek arkadaşının şikayetçi olduktan sonra da kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyen Koç, "Bana tehdit mesajları atıyordu. 'Seni öldüreceğim, seni sakat bırakacağım içeri girdiğimde de kafam rahat olacak çünkü sen o haldeyken kimse sana bakmayacak, çıkınca ben bakacağım' şeklinde mesajlar atıyordu. En son ayrılmak istediğimi söyleyince gözümün önünde kendini kesmeye başladı, bileklerini kesti. Her yer kan revan içinde kaldı. Eğer 'barıştım' demezsem sonra beni öldüreceğini söyledi. Şikayetçi olduktan sonra, konu haberlere yansıyınca evin önüne geldi yine. Camdan alkış yaparak 'sen şovunu yaptın ama asıl şovu ben size göstereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.