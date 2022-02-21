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    Üsküdar'da hırsızlık yaparken polisi gören şahıslar, hedefini değiştirdi

    Bir motosikleti çalmak üzere zincirini kırarken devriye gezen polisi gören hırsızlık şüphelileri, aynı mahalleden başka bir motosiklet çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 09:49
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    Üsküdar'da hırsızlık yaparken polisi gören şahıslar, hedefini değiştirdi

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde plakasız gri bir otomobille mahalle arasında çevreyi gözleyen hırsızlar, daha sonra kaldırımdaki korkuluklara zincirli motosikletin zincirini kesmeye çalıştı.

    Devriye atan polis otosunun şans eseri sokaktan geçmesi üzerine motosikleti bırakıp kaçan hırsızlar aynı mahallede başka bir motosikleti çaldı.

    DÜZ KONTAK YAPIP KAÇIRDILAR

    Hırsızların sokak aralarında gri otomobille keşif yapmaları, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine gelmesi ve çaldıkları motosikleti bir süre ittirdikten sonra düz kontak yapıp çalıştırarak kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Üsküdar da hırsızlık yaparken polisi gören şahıslar, hedefini değiştirdi #1

    EVİNE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ

    Motosikletinin, eve gelen kaçak geçiş cezasıyla Avrupa yakasına geçtiğini öğrenen motosiklet sahibi durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Üsküdar da hırsızlık yaparken polisi gören şahıslar, hedefini değiştirdi #2

    "KÖPRÜYE KADAR TAKİP ETTİK AMA KAYBETTİK"

    Motosikleti çalınan Mustafa Üst, "Hırsızlar önce buradaki motosikleti çalmaya çalışıyorlar. Zincirini kırmaya çalışmışlar. Polisi görünce benim motosikletin oraya geçiyorlar. Saat 05.20 civarında 2 kişi motosikletin zincirini kırıp alıyorlar. Sonra Küçüksu'ya doğru hareket ediyorlar. Köprüye kadar takip ettik ama kaybettik. Benim motordan plakayı sökmüşler. Köprüden geçtikten sonra bana ceza geldi. Oradan fark ettik." dedi.

    Üsküdar da hırsızlık yaparken polisi gören şahıslar, hedefini değiştirdi #3


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