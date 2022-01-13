Üsküdar'da İETT şoförü, direksiyonda baygınlık geçirdi

Direksiyon başında İETT otobüsü şoförünün baygınlık geçirdiği anlar, kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Üsküdar'da Bosna Bulvarı üzerinde otobüs şoförü rahatsızlandı.

Rasathane- Kadıköy seferini gerçekleştiren İETT otobüsü şoförü, araç içerisinde yolcuların da bulunduğu esnada seyir halindeyken fenalaştı.

O halde bir süre ilerleyen sürücü ışıklara geldiğinde aracı durdurdu ve baygınlık geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden yolcular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken sağlık ekipleriyse fenalık geçiren sürücüyü hastaneye kaldırdı.

ARACI DURDURMASI, KAZAYI ÖNLEDİ

Fenalık geçiren şoförün bayılmadan önce otobüsü yolda durdurabilmesi bir kaza yaşanmasını önledi. Öte yandan baygınlık geçiren sürücünün aracıyla yol ortasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.