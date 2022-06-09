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    Üsküdar'da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

    Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu, bölgeden geçen 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
    • 09.06.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:27
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    Üsküdar'da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

    İstanbul Üsküdar'da aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan iki grup, 3 Haziran günü gece saatlerinde tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    Çatışmaya girdiler: 2 yaralı

    M.Ç., M.C.D., A.K. ve E.S.T. ile otomobilde bulunan İ.K. ile F.K., birbirlerine kurşun yağdırmaya başladı. Taraflar daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlar çevrede bulunan dükkanlara ve 6 araca isabet ederek hasara neden oldu. Çatışma esnasında arada kalan A.O. ve M.Ö. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

    Üsküdar da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı #1

    52 kez ateş edildi

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri etrafta 52 adet boş mermi kovanı buldu.

    6 şüpheli gözaltında

    İ.K. ve F.K., 07 Haziran'da olayda kullandıkları 2 adet silah ile birlikte yakalandı. M.Ç., M.C.D., A.K. ve E.S.T. ise bir gün sonra yakalandı.

    Üsküdar da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı #2

    Üsküdar da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı #3

    Üsküdar da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı #4


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