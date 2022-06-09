Üsküdar'da iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu, bölgeden geçen 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Üsküdar'da aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan iki grup, 3 Haziran günü gece saatlerinde tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Çatışmaya girdiler: 2 yaralı

M.Ç., M.C.D., A.K. ve E.S.T. ile otomobilde bulunan İ.K. ile F.K., birbirlerine kurşun yağdırmaya başladı. Taraflar daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlar çevrede bulunan dükkanlara ve 6 araca isabet ederek hasara neden oldu. Çatışma esnasında arada kalan A.O. ve M.Ö. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.





52 kez ateş edildi

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri etrafta 52 adet boş mermi kovanı buldu.

6 şüpheli gözaltında

İ.K. ve F.K., 07 Haziran'da olayda kullandıkları 2 adet silah ile birlikte yakalandı. M.Ç., M.C.D., A.K. ve E.S.T. ise bir gün sonra yakalandı.



