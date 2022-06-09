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    Üsküdar'da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı

    Danışmanlık merkezine iş görüşmesine giden kadın, 'İmdat tecavüz etmeye çalışıyorlar" diye bağırdı. Polisler tarafından karakola götürülen şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
    • 09.06.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:37
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    Üsküdar'da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı

    Üsküdar'ın Selimiye Mahallesi'nde Ü.O. isimli kadın, bir danışmanlık merkezine iş görüşmesine gitti.

    İddiaya göre Ü.O., iş görüşmesi sırasında Hasan Y.'nin tacizine uğradı.

    Ü.O.'nun pencereden dışarı doğru "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar." şeklinde bağırdığını duyanlar, durumu polise bildirdi. Ardından Ü.O., iş yerinden dışarı doğru koşan Hasan Y.'nin peşine takıldı.

    Gelen polis ekipleri, Ü.O. ile Hasan Y.'yi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürdü.

    Şahıs serbest bırakıldı

    Burada alınan ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu kadının kendisine saldırdığını iddia etti. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, Hasan Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Üsküdar'da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı VİDEO

    "Adam aşağı indiğinde pantolonunu toparlamaya çalışmış"

    Mahalle sakinlerinden Baran Demirci, "Ben evdeydim çığlık sesleri duydum, balkona çıkıp baktım. Kadın çığlık attı ve yardım istedi. Kendisine taciz veya tecavüz edilmeye çalışıldığını söyledi. Ben aşağı indim o sırada polis gelmiş. Polisler, kadını da adamı da götürdüler. Kadının vücudunda morluklar varmış. Adam aşağı indiğinde pantolonunu toparlamaya çalışmış. Kadına 'Deli' diye bağırmış.

    Üsküdar da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı #1

    "Kadınlara yönelik rahatsız edici tavırları olduğunu duydum"

    Esnaf da o adamdan rahatsız oluyormuş. Kadınlara yönelik rahatsız edici tavırları olduğunu duydum. Kadın iş görüşmesine gelmiş, içeride tecavüz etmeye çalışılmış. Camdan bağırırken, 'İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar' dediğini duydum. Ciddi bir endişe yaratıyor bunları duymak. Kadının üzerinde darp izleri de var." dedi.

    Üsküdar da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı #2

    Üsküdar da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı #3

    Üsküdar da iş görüşmesine giden kadın tacize uğradı #4


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