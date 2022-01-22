Üsküdar’da ısınmak için girdikleri evin çatısını yaktılar

Üsküdar’da 2 kişi ısınmak için girdikleri evin çatısını yaktı. İtfaiye tarafından kurtarılan kişiler, yapılan sağlık müdahalesinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokağında saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olaydai ev sahibi tarafından kullanılmayan içi eşya dolu bir eve giren 2 kişi ısınmak için yaktıkları ateşin büyümesiyle evin çatısında yangına sebep oldu.

1 KİŞİ ÇATIDA MAHSUR KALDI

Evin çatısından çıkan dumanı gören sokak sakinleri durumu 112 acil merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evde yangına sebep olan bir kişi çatıda mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı. Evin içerisinde bir kişinin daha kaldığını öğrenen polis ekipleri evin kapısını kırarak içeriye girdi. İçeriden çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Süleyman şeker, “Ev sahipleri Temmuz’da Ağustos’da 2 veya 3 gün kalıyorlar. Bu içeriden çıkanları tanımıyoruz, kim oldukları belli değil. Evin sahipleri de yurt dışında.” dedi.























