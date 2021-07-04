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- Üsküdar’da kablo çalmak istedi, mahalleliden dayak yedi
Üsküdar’da kablo çalmak istedi, mahalleliden dayak yedi
Altyapı çalışmaları yapan görevliler, bir şahsın kabloları çalmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli şahıs, mahalle sakinlerinden dayak yedi.
- DHA
- 04.07.2021 - 10:15
- Güncelleme : 04.07.2021 - 10:20
İstanbul Üsküdar'da öğlen saatlerinde, cadde üzerinde altyapı çalışma sıralarında döşenen kabloları çalmaya çalışan şüpheli görevliler tarafından fark edildi.
Mahalle sakinleri görevlilerin yanında toplandı.
Hırsızlık şüphelisi ile mahallesi sakinleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir mahalle sakini hırsızlık şüphelisine kafa attı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yere düşen şahıs, kaldırımdaki taşı alarak karşılık vermeye çalıştı.
Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.
Üsküdar’da kablo çalmak istedi, mahalleliden dayak yedi VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Olay anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı.