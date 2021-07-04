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Üsküdar’da kablo çalmak istedi, mahalleliden dayak yedi

Üsküdar’da kablo çalmak istedi, mahalleliden dayak yedi

Altyapı çalışmaları yapan görevliler, bir şahsın kabloları çalmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli şahıs, mahalle sakinlerinden dayak yedi.