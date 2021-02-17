Üsküdar'da kayan cip ortalığı savaş alanına çevirdi

Üsküdar’da kar yağışı sonrası kaza yapan iki araç sürücüsü, araçlarının başında durduğu esnada arkadan gelen cipin araçlarına çarpmasıyla yola savruldu.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası trafiğe çıkan araç sürücüleri, yağış ve asfaltın buzlu olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’un birçok noktasında kaza meydana gelirken Üsküdar’da ise facianın eşiğinden dönüldü.

Yokuş aşağı inen bir otomobil sürücüsü, geçmek istediği araca sürterek durunca aracından indi. Önündeki iki otomobilin kaza yaptığını gören taksi sürücüsü ise yardımcı olmak amacıyla aracını durdurarak aşağıya indi.

CİP ÖNÜNE GELENE ÇARPTI

O esnada seyir halinde olan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden bir cip sürücüsü ise önce duran taksiye, daha sonra ise kaza nedeniyle bekleyen iki araca çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

O sırada araçlarının çevresinde bekleyen taksi sürücüsü ile diğer iki vatandaş, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Meydana gelen kaza sonrası iki kişi yaralandı.

Taksi şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirirken, cip sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.









