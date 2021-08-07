Üsküdar'da kediyi tekmeledikten sonra öldüren şahıs yakalandı

Sokak kedisine tekme atan ve ölümüne neden olan Cihan G., gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, "Bana saldırdı, pişmanım" dedi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi'nde yaşayan Cihan G., geçen pazartesi saat 01.50 sıralarında sokakta bulunan bir kediyi kendisine doğru çekti.

Kediyi aldıktan sonra tenha bir yere götüren Cihan G., kediye defalarca tekme attı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işkenceye maruz kalan kedinin ise öldüğü belirlendi.

"KEDİ BANA SALDIRDI"

Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro ekipleri, şüpheli Cihan G.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı.

Üsküdar'da kediyi tekmeleyip, öldüren şahıs yakalandı VİDEO

"KEDİNİN KAFASINI TAŞLA EZDİ"

Kedinin öldüğü mahallede yaşayan Ali Burak, "Buradaki olayı sosyal medya hesaplarından öğrendik. Mahallemizde bir tane yavru kedimiz var. Petshop sahibi bir abimiz, kedileri sürekli besliyor burada.

Birkaç gündür kedilerin azaldığını gördü abimiz. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerine bakıyor, güvenlik kamera görüntüsünde bir kişinin kedilere zarar verdiğini görünce polise bildiriyor. Görüntüdeki kişi psikopat galiba.

Yavru kedinin annesini önce tekmeliyor. Daha sonra kediyi tutup, o ağaçlık alana getirip kafasını eziyor taşla. Acımasızca kediye zarar veriyor. Bunu yapan canidir. Birkaç saat önce polis ekiplerinin, kediye zarar veren kişiyi yakalandığını öğrendik." dedi.