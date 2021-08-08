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    Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı

    Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan ve ölümüne neden olan Cihan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 00:37
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    Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi'nde yaşayan Cihan G., geçen pazartesi saat 01.50 sıralarında sokakta bulunan bir kediyi kendisine doğru çekti.

    DEFALARCA TEKME ATIP, ÖLMESİNE NEDEN OLDU

    Kediyi aldıktan sonra tenha bir yere götüren Cihan G., kediye defalarca tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işkenceye maruz kalan kedinin ise öldüğü belirlendi.

    "BANA SALDIRDI, PİŞMANIM" DEMİŞTİ

    Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan Cihan G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtlamıştı.

    TUTUKLANDI

    Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olan Cihan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Üsküdar'da kediyi öldüren şahıs: Bana saldırdı VİDEO

    Üsküdar da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı #1

    Üsküdar da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı #2

    Üsküdar da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı #3

    Üsküdar da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı #4

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