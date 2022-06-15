Üsküdar’da köpeğini çaldığı komşusuna saldırdı

Cins köpeği çalan hırsız, iş yeri sahibinin durumu fark etmesiyle yakalandı. Hırsız kadın, yakalanacağını anlayınca önce köpeğin boğazını sıktı ardından sahibine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kendisine ait iş yerinde mesaiye başlayan Aylin Aydoğdu, malzeme almak üzere dükkanın arka bölümüne geçti.

O sırada dükkana giren bir mahalle sakini, Aydoğdu’nun cins köpeğini çalarak, kaçmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla köpeğinin çalındığını gören Aydoğdu, şüpheli kadının peşinden koştu.

Köpeğin boğazını sıktı, sahibine saldırdı

Aydoğdu’nun peşinden koştuğunu fark eden şüpheli şahıs, önce çalmaya kalktığı köpeğin boğazını sıktı ardından kendisini yakalayan hayvan sahibine saldırdı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şikayetçi oldu

Darp raporu alarak konuya ilişkin şikayetçi olduğunu belirten hayvan sahibi Aylin Aydoğdu, yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

Aydoğdu, “Ben dükkanıma ait arka bölümde çalışırken bir kadın dükkanıma giriyor ve köpeğimi çalıyor. O esnada müşteriler durumu fark edince hemen bana haber verdi. Ben de şahsın peşinden koştum ve yakaladım. Köpeğimin boğazını sıkıyordu.

“Kedilerine de eziyet ediyormuş”

Aramızda bir arbede yaşandı ve köpeği almayı başardım. Köpeği elinden alınca kadın koşarak uzaklaşmaya başladı. Polis çağırdık. Köpeğimi çalan şahsı bütün mahalle tanıyor. Herkesle bir sorun yaşıyor. Nedense kimse bir şey de yapamıyor. Ayrıca şahsın evinde 2 tane de kedisi var. Komşuların söylediğine göre onlara da eziyet ediyormuş.” dedi.