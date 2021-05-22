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    Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

    İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen araç çöp temizleme teknesi ve iş makinesi tarafından denizden çıkarıldı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 16:14
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    Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

    İstanbul Üsküdar'da restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.

    SUYA GÖMÜLDÜ

    Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

    Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü VİDEO

    Üsküdar da park halindeki araç denize düştü #1

    Üsküdar da park halindeki araç denize düştü #2

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