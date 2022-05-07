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    Üsküdar'da park kavgası

    İki araçta bulunan şahıslar, park meselesi yüzünden ortalığı birbirine karıştırdı.
    • 07.05.2022 - 11:11
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    Üsküdar'da park kavgası

    İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kuleli Sahil Yolu'nda akşam saatlerinde park kavgası yaşandı.

    İki sürücünün arasında başlayan kavgaya yanlarındaki şahıslar da dahil oldu.

    Tekmeler havada uçuştu

    DHA'nın haberine göre iki grup tekme tokat birbirine girdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrılırken, bir süre sonra kavgaya karışan gruplardan biri geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

    O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Üsküdar'da sürücülerin park kavgası

    Üsküdar da park kavgası #1

    Üsküdar da park kavgası #2

    Üsküdar da park kavgası #3


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