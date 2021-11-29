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    Üsküdar'da parkta erkek cesedi bulundu

    Üsküdar'da bir parkta erkek olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede silahla vurulduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 03:07
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 03:13
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    Üsküdar'da parkta erkek cesedi bulundu

    Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti.

    SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu. Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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