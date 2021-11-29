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Üsküdar'da parkta erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da parkta erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da bir parkta erkek olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede silahla vurulduğu tespit edildi.