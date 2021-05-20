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    Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı

    Trafikte motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 09:58
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    Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı

    İstanbul Üsküdar Çamlıca Tüneli’nde seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin o anları yürekleri ağızlara getirdi.

    Çevredeki araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o anlarda patenci gençlerin ise duyarsız kalması gözlerden kaçmadı.

    TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

    Bir süre motosiklet peşinde seyir halinde olan gençler, kısa süre sonra ise gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı VİDEO


    Üsküdar da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı #1

    MOTOSİKLETE TUTUNDULAR

    Görüntülerde paten kullanan 3 gencin, seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak trafik içerisinde hızla ilerlediği görülüyor.

    Üsküdar da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı #2

    Üsküdar da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı #3

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