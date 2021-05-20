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- Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı
Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı
Trafikte motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.05.2021 - 09:19
- Güncelleme : 20.05.2021 - 09:58
İstanbul Üsküdar Çamlıca Tüneli’nde seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin o anları yürekleri ağızlara getirdi.
Çevredeki araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o anlarda patenci gençlerin ise duyarsız kalması gözlerden kaçmadı.
TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
Bir süre motosiklet peşinde seyir halinde olan gençler, kısa süre sonra ise gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı VİDEO
MOTOSİKLETE TUTUNDULAR
Görüntülerde paten kullanan 3 gencin, seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak trafik içerisinde hızla ilerlediği görülüyor.