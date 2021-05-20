Trafikte motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Üsküdar Çamlıca Tüneli’nde seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin o anları yürekleri ağızlara getirdi.

Çevredeki araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o anlarda patenci gençlerin ise duyarsız kalması gözlerden kaçmadı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Bir süre motosiklet peşinde seyir halinde olan gençler, kısa süre sonra ise gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da patenli gençler motosiklete tutunup yolculuk yaptı VİDEO





MOTOSİKLETE TUTUNDULAR

Görüntülerde paten kullanan 3 gencin, seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak trafik içerisinde hızla ilerlediği görülüyor.



