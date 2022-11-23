Pitbull saldırısına uğradıktan sonra defalarca ameliyat olan 82 yaşındaki Yücel Ata isimli kadının bacağı kesildi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan 82 yaşındaki Yücel Ata isimli kadının hayatı, uğradığı pitbull saldırısı ile altüst oldu.

Saldırıdan vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılan Ata, doku nakli dahil olmak üzere 15 defa ameliyat olmak zorunda kaldı.

Tüm tedavilere rağmen eski sağlığına kavuşamayan 82 yaşındaki kadının, ayağı kesildi.

“Köpek her tarafımı ısırdı”

AA’nın haberine göre; yaşadıklarını anlatan Ata, namazını kıldıktan sonra yürüyüş yapmak için sokağa çıktığını, evinin önünde sokakta bir sahipsiz köpekle bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığını ve yere düştüğünü söyledi.

Ata, "Herkese bağırdım, herkes başıma toplandı. Köpek her tarafımı ısırdı, iki ayağımı, iki kollarımı. O sırada kendimi kaybettim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." dedi.

“Kendimi toparlayamıyorum”

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran Ata, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Köpek her yerimi parçaladı. Koptu bacağım. Bacağımı kestiler. 2 ay tedavi gördüm. Şimdi hala evde yatıyorum. Çok zor durumdayım, kendimi toparlayamıyorum, o gün bugündür yatıyorum."

Üsküdar'da pitbull saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadının bacağı kesildi VİDEO



“Mecbur kaldık, artık annemi kurtarmak için ayağını aldırmaya”

Pitbullun önce sokaktaki birkaç kişiye saldırdığını, onların kaçabildiğini, daha sonra annesine saldırdığını söyleyen Abdullah Ata, köpeğin tasmasız ve ağızlıksız sokakta gezdirildiğini, annesine yapılan doku nakline rağmen olumsuz sonuç alındığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Doktorlar annemi yeniden ameliyata aldı. O sırada bizimle konuştular. Doktorlar, 'Annenin ayağını üç, dört defa temizleriz, dokuyu alırız ama anneni 6 ay içinde kaybetme ihtimalimiz var. Hastalığı bütün vücudunu sarıyor. Biz bacağı dizden alacağız (keseceğiz). Böyle bir karar verin. Ayağını alırsak yüzde 50, almazsak yüzde 100 hayatını kaybeder.' dediler. Kardeşlerimi aradım, artık mecbur kaldık, annemi kurtarmak için. Bacağı kesildi. Biz daha bunun helalliğini alacağız. Helallik almadık. Annemin haberi yok. Biz buna zor karar verdik, ne yapacağımızı şaşırdık. İlk başta biz karar veremedik, mecbur kaldık, artık annemi kurtarmak için ayağını aldırmaya... Annemin bundan birkaç gün sonra haberi oldu. Alıştıra alıştıra söyledik."