Üsküdar'da pozitif 1 hasta, virüsü 48 kişiye bulaştırdı

Bulgurlu Mahallesi'nde koronavirüse yakalanan bir kişi, ailesinden 48 kişiye virüsü bulaştırdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde, E.Ö. isimli şahıs 14 Kasım günü koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. E.Ö. isimli şahıs testi sonuçlanmadan ailesiyle bir araya geldi.

AİLESİNDEN 48 KİŞİYE BULAŞTIRDI

16 Kasım'da testin sonuçlanmasıyla pozitif olduğu öğrenilen hasta, Maltepe'de bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Ailesinden görüştüğü kişilere test yapılmasıyla şahsın virüsü, 18 kişiye bulaştırdığı öğrenildi.

18 kişinin de temas ettiği 30 vatandaşın test yaptırmasıyla, pozitif vaka sayısı 48'e yükseldi. Testleri pozitif çıkan vatandaşların, ailesinden temasa geçtiği 20 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı.

Testi negatif çıkan 20 kişi, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

"LÜTFEN AKRABA ZİYARETLERİNİ ASKIYA ALIN"

Bu süreçte olaya dışarıdan takınlık eden C.K. isimli aile bireyi, konu hakkında konuştu. C.K. durumla ilgili, "Bir akşam işten eve geldiğimde, annem bana dayımın koronavirüse yakalandığını söyledi.

Annemin sözü üzerine ben de hemen dayımı aradım. Kendisi virüsü nereden kaptığını bilmediğini ve şu anda Maltepe'de bir öğrenci yurdunda karantinada olduğunu belirtti ve aileden görüştüğü

kişilere de test yapıldığını söyledi. Bunun üzerine diğer akrabalarımla görüştüm. Kendileriyle konuştuktan 2 gün sonra onların da testlerinin pozitif olduğunu öğrendim. Hatta, temasta

bulundukları ancak testleri negatif çıkan diğer aile bireylerinin de karantinaya alındığını öğrendim. Bu konuda çok şaşkınız ve bu durumun ciddiye alınması gerektiğini önemle belirtiyorum.

Bu süreçte bütün vatandaşlara önerim, lütfen akraba ziyaretlerini askıya alın." açıklamasında bulundu.