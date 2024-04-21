Üsküdar'da sağanak duvar çökertti: 2 araç altında kaldı İstanbul Üsküdar’da bir sitenin duvarı sağanak yağış sonrası park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu duvarın altında kalan araçlar ağır hasar aldı.

İHA

Dün Ege ve Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış, birçok bölgede su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.



İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak'ta dün gece saatlerinde, bir sitenin duvarı yoğun yağış sonrası yola çöktü.

2 araç duvarın altında kaldı

Site duvarının yanında park halinde bulunan 2 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde şerit çekek önlem aldı. Olayda, yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

"Gürültüyle pencereye koştuk"

Gece saatlerinde ses duyduğunu belirten Semra Tufan, "Gürültüyle pencereye koştuk. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı ama zabıta görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle çöktü" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)