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- Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu
Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu
Mahalle bekçilerinin bulduğu cesedin kimliği belli olurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
- İHA
- 01.01.2021 - 09:16
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Eski Toptaşı Caddesi'nde gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri, saat 04.30 sıralarında yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D.T.'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu.
Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.