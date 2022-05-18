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    Üsküdar'da sürücü taksiciyi darbetti

    Trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma şiddetle son buldu.
    • 18.05.2022 - 12:11
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    Üsküdar'da sürücü taksiciyi darbetti

    İstanbul Altunizade'de taksi sürücüsü ile başka bir sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tarafların araçtan inmesiyle olay daha da alevlendi.

    Taksiciye yerde darp

    Otomobil sürücüsü, yere yatırdığı taksiciyi dövmeye başladı. Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp ayağıyla göğsüne bastı. Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü.

    DHA'nın haberine göre kavga, dakikalar sonra araya giren bir şahsın müdahalesiyle sonlandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    Üsküdar da sürücü taksiciyi darbetti #1

    Üsküdar da sürücü taksiciyi darbetti #2

    Üsküdar da sürücü taksiciyi darbetti #3


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