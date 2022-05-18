Üsküdar'da sürücü taksiciyi darbetti

Trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma şiddetle son buldu.

İstanbul Altunizade'de taksi sürücüsü ile başka bir sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tarafların araçtan inmesiyle olay daha da alevlendi.

Taksiciye yerde darp

Otomobil sürücüsü, yere yatırdığı taksiciyi dövmeye başladı. Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp ayağıyla göğsüne bastı. Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü.

DHA'nın haberine göre kavga, dakikalar sonra araya giren bir şahsın müdahalesiyle sonlandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.