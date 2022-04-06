Üsküdar'da taksici, aracında unutulan 14 bin doları sahiplerine ulaştırdı

Abdullah Aşlamacı isimli taksi şoförü, 2 turist tarafından aracında unutulan ve içinde 14 bin dolar bulunan çantayı sahiplerine teslim etti.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Bağlarbaşı’ndan aldığı turisti Kadıköy’e bırakan taksi şoförü Abdullah Aşlamacı, bir süre sonra arka koltuğundaki para dolu çantayı fark etti.

İçerisinde pasaport ve 14 bin dolar olan çantayı inceleyen Aşlamacı, çantanın sahibini bularak eksiksiz bir şekilde iade etti.

“Buraya tedavi için gelmişlerdi”

14 bin dolar dövizi sahiplerine teslim eden Abdullah Aşlamacı, “Arabamla seyir halindeyken Bağlarbaşı’ndan 2 tane turist aldım. Sanırım Kazakistan uyruklulardı. Türkçe hiç bilmiyorlar. Tedavi için İstanbul’a gelmişler. Kadıköy’de bir otele götürmemi söylediler navigasyon ile nereye gideceklerini gördüm ve otele bıraktım. Durağıma doğru yola çıktım, durağa geldiğim sırada arkada çanta fark ettim. Çantanın turistlere ait olduğunu anladım. Tekrar otele dönerek arkadaşları aldım. Çantada 14 bin dolar parası ve pasaportları vardı ve çok teşekkür ettiler. Buraya tedavi için gelmişlerdi.” dedi.