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    Üsküdar'da tehlike saçan bina

    Şehir merkezinde bir binanın betonlarının dökülmüş görüntüsü çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Bölge sakinleri yetkililerden konuyla ilgili bir çözüm bekliyor.
    • 22.05.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 16:28
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    Üsküdar'da tehlike saçan bina

    İstanbul Üsküdar’daki Libadiye Kavşağı’ndan ihbar hattımıza gelen bir görüntü endişeye yol açtı.

    Bir okuyucumuzun kamerasına yansıyan görüntülerde ihmal edilmiş bir binanın hali dikkat çekti.

    Betonu döküldü, çürümeye başladı

    Görüntülerde binanın betonunun döküldüğü göze çarparken, çoktan çürümeye başladığı da net bir şekilde ortada.

    Olası bir deprem riskine karşı alarm veren binayla ilgili apartman sakinlerinin ne yapacağı ise bilinmiyor.

    Çevre sakinleri endişeli

    Çevredeki vatandaşlar durumdan endişe ederken, bir an önce yetkililerden durumu çözüme kavuşturmasını talep ediyor.

    İşte okur kamerasından yansıyan o binanın görüntüsü...

    Üsküdar'da tehlike saçan bina ViDEO

    Üsküdar da tehlike saçan bina #1

    Üsküdar da tehlike saçan bina #2

    Üsküdar da tehlike saçan bina #3

    Üsküdar da tehlike saçan bina #4

    Üsküdar da tehlike saçan bina #5

    Üsküdar da tehlike saçan bina #6


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