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Üsküdar'da tehlike saçan bina
Şehir merkezinde bir binanın betonlarının dökülmüş görüntüsü çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Bölge sakinleri yetkililerden konuyla ilgili bir çözüm bekliyor.
- 22.05.2022 - 15:57
- Güncelleme : 22.05.2022 - 16:28
İstanbul Üsküdar’daki Libadiye Kavşağı’ndan ihbar hattımıza gelen bir görüntü endişeye yol açtı.
Bir okuyucumuzun kamerasına yansıyan görüntülerde ihmal edilmiş bir binanın hali dikkat çekti.
Betonu döküldü, çürümeye başladı
Görüntülerde binanın betonunun döküldüğü göze çarparken, çoktan çürümeye başladığı da net bir şekilde ortada.
Olası bir deprem riskine karşı alarm veren binayla ilgili apartman sakinlerinin ne yapacağı ise bilinmiyor.
Çevre sakinleri endişeli
Çevredeki vatandaşlar durumdan endişe ederken, bir an önce yetkililerden durumu çözüme kavuşturmasını talep ediyor.
İşte okur kamerasından yansıyan o binanın görüntüsü...
Üsküdar'da tehlike saçan bina ViDEO