Haberler

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Üsküdar’da vapur iskelesinde bulunan bir vapurdan kadın yolcu denize düştü. Olay büyük paniğe neden olurken, denize düşen kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.