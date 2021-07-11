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    Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

    Üsküdar’da vapur iskelesinde bulunan bir vapurdan kadın yolcu denize düştü. Olay büyük paniğe neden olurken, denize düşen kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • REUTERS
    • 11.07.2021 - 19:12
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 19:30
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    Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

    İstanbul'da Üsküdar Vapur İskelesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Üsküdar- Eminönü seferi yapan vapurda bulunan kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

    Vapurda bulunan vatandaşlar, denize düşen kadına can simidi atarak yardım etmeye çalıştı.

    VATANDAŞLAR DENİZE ATLAYIP KURTARDI

    Birkaç vatandaş ise denize atlayarak kadını denizden çıkardı.

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Öte yandan, sahilde bulunan vatandaşlar olay nedeniyle büyük panik yaşadı.

    Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı VİDEO

    Üsküdar da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı #1

    Üsküdar da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı #2

    Üsküdar da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı #3

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