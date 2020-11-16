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    Üsküdar'da yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

    Dün yanarak kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camii'nin son durumu havadan çekildi. Görüntülerde, caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 10:09
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    Üsküdar'da yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

    Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii, alevlere teslim olmuştu.

    Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami, kullanılmaz hale geldi.

    Camideki restorasyon çalışmaları için yapılan açıklamaların ardından caminin son durumu havadan görüntülendi.

    BİR TEK MİNARESİ KALDI

    Havadan çekilen görüntülerde, caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.

    Üsküdar'da yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi VİDEO

    Üsküdar da yanan Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #1

    Üsküdar da yanan Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #2

    Üsküdar da yanan Vaniköy Camii nin son hali havadan görüntülendi #3

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