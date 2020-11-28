Telefonla aradıkları kadını ‘FETÖ’ye adın karışmış’ tuzağıyla dolandıran 2 şüphelinin dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan M.E. isimli yaşlı kadın, dolandırıcıların hedefi oldu.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şebeke, "Adınız FETÖ terör örgütünü listesinde, aranıyorsunuz. Para karşılığı isminizi listeden silelim" bahanesiyle yaşlı kadını kandırdı.

224 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Şüphelilerin direktifleri doğrultusunda bankadan parasını çeken kadın kapısına gelen dolandırıcılara elleriyle 224 bin lirayı teslim etti.

Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen polis ekipleri şüpheli K.S.’nin Gaziosmanpaşa'da olduğunu belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli K.S. ifadesinde, geriye kalan parayı olayı organize eden A.K.’ye verdiğini ve bunun da taksi ile Ankara'ya gideceğini anlattı. Ekipler Ankara'da gerekli tedbirleri alarak bahse konu aracı durdurdu. Olaya karışan 40 yaşında A.K. araçta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, suçundan kaydının bulunduğu da öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerle birlikte ele geçirilen 100 bin lira kadına iade edildi.

Öte yandan, dolandırıcıların paraları teslim aldığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Üsküdar’da yaşlı kadını 224 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı