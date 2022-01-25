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- Üsküdar'da yolda kalan otobüs, halatla çekildi
Üsküdar'da yolda kalan otobüs, halatla çekildi
Kar nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü, bir otomobil tarafından halatla çekildi. Vatandaşların da otobüsü iterek destek verdiği anlar, kameralara yansıdı.
- İHA
- 25.01.2022 - 14:01
- Güncelleme : 25.01.2022 - 14:59
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Üsküdar’da Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, karla kaplanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.
Yolda kalan otobüsü gören bir sürücü, otobüsü halat ile otomobiline bağladı.
VATANDAŞLAR İTEREK DESTEK VERDİ
Sonrasında direksiyona geçen sürücü, karlı yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Otomobilin İETT otobüsünü halat ile çektiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Üsküdar'da yolda kalan otobüs, halatla çekildi ViDEO