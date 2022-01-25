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Üsküdar'da yolda kalan otobüs, halatla çekildi

Üsküdar'da yolda kalan otobüs, halatla çekildi

Kar nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü, bir otomobil tarafından halatla çekildi. Vatandaşların da otobüsü iterek destek verdiği anlar, kameralara yansıdı.