- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Üsküdar'da yolda mahsur kalan kadın sürücüden gazetecilere tepki
Üsküdar'da yolda mahsur kalan kadın sürücüden gazetecilere tepki
- İHA
- 11.03.2022 - 11:05
İstanbul’da kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor.
Anadolu Yakası ilçelerinin cadde ve sokakları da sabah saatlerinde karla kaplandı.Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.
KIŞ LASTİĞİ OLMAYINCA YOLDA KALDI
İstanbul Üsküdar’da bir kadın sürücü, yokuş aşağı inmeye çalışırken kar lastikleri olmadığı için yolda mahsur kaldı. Mahsur kalma nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Yolda kalan kadınının imdadına polis ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler geldi.
Yolu tuzlamak için gelen ekip aracı da yolda kaldı. Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin müdahalesiyle araç mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.
GAZETECİLERE 'BENİ ÇEKEMEZSİNİZ' DEDİ
Mahsur kalan kadın sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'beni çekemezsiniz' diye tepki gösterip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Polis ekipleri kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, sürücünün yoluna devam etmesiyle yol trafiğe açıldı.