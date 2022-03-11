Üsküdar'da yolda mahsur kalan kadın sürücüden gazetecilere tepki

Karlı havada kış lastiği takmayan sürücü, rampada mahsur kalınca imdadına polis ekipleri yetişti. Kadın sürücü kendisini çeken gazetecilere ise sosyal medyadan canlı yayın yaparak tepki gösterdi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor.

Anadolu Yakası ilçelerinin cadde ve sokakları da sabah saatlerinde karla kaplandı.Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYINCA YOLDA KALDI

İstanbul Üsküdar’da bir kadın sürücü, yokuş aşağı inmeye çalışırken kar lastikleri olmadığı için yolda mahsur kaldı. Mahsur kalma nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Yolda kalan kadınının imdadına polis ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler geldi.

Yolu tuzlamak için gelen ekip aracı da yolda kaldı. Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin müdahalesiyle araç mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

GAZETECİLERE 'BENİ ÇEKEMEZSİNİZ' DEDİ

Mahsur kalan kadın sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'beni çekemezsiniz' diye tepki gösterip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Polis ekipleri kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, sürücünün yoluna devam etmesiyle yol trafiğe açıldı.