Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden iki kişinin merdivenlerden yuvarlandığı anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Ünalan metro durağında, yürüyen merdivenlerde eden kavga eden iki kişi, ilginç görüntülere de sahne oldu.

Yumruk yumruğa kavga

İHA'nın haberine göre; bilinmeyen nedenle çıkan tartışma alevlenerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı.

Üsküdar'da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

Merdivenlerden yuvanlandılar

İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.