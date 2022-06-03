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    Üsküdar'da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

    Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden iki kişinin merdivenlerden yuvarlandığı anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 03.06.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 15:18
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    Üsküdar'da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

    İstanbul Üsküdar'da bulunan Ünalan metro durağında, yürüyen merdivenlerde  eden kavga eden iki kişi, ilginç görüntülere de sahne oldu.

    Yumruk yumruğa kavga

    İHA'nın haberine göre; bilinmeyen nedenle çıkan tartışma alevlenerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

    Bu sırada  yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı.

    Üsküdar'da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

    Merdivenlerden yuvanlandılar

    İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

    Üsküdar da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler #1

    Üsküdar da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler #2

    Üsküdar da yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler #3


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