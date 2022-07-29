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- Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri
Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri
32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
- 29.07.2022 - 15:45
İstannbul'un Üsküdar ilçesinde 23 Temmuz günü bir genç kadın daha eski sevgisinin kurbanı olmuştu.
32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.
Koray G., adliyeye sevk edilirken katilin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Otomobilini park edip yürüdü
DHA'nın haberine göre; görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı.
Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri