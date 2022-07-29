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    Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri 

    32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
    • 29.07.2022 - 15:45
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    Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri 

    İstannbul'un Üsküdar ilçesinde 23 Temmuz günü bir genç kadın daha eski sevgisinin kurbanı olmuştu.

    32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

    Koray G., adliyeye sevk edilirken katilin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

    Otomobilini park edip yürüdü

    DHA'nın haberine göre; görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı.

    Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri


    Üsküdar daki Elif Güneş in katilinin olaydan sonraki görüntüleri  #1

    Üsküdar daki Elif Güneş in katilinin olaydan sonraki görüntüleri  #2

    Üsküdar daki Elif Güneş in katilinin olaydan sonraki görüntüleri  #3


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