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Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri

Üsküdar'daki Elif Güneş'in katilinin olaydan sonraki görüntüleri

32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.