Bazı kafeler, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İBB'ye bağlı zabıta ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında restoran sahipleri ve zabıta ekipleri arasında kavga çıktı.

İstanbul Üsküdar sahilde yaşanan olayda,ruhsatsız olduğu iddia edilen kafe ve restoranlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından iş makineleri ile yıkıldı.

YIKIM KARARI ALINMIŞTI

Salacak Sahil Yolu'nda ruhsatsız olan bazı kafelerin yıkım kararının daha önce tebliğ edildiği öğrenildi.

Kafelerdeki yıkım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye geldi.

Bölgede tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Üsküdar'daki kafeler için yıkım kavgası ViDEO

RESTORAN VE İŞLETME SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

Yıkım kararı olan bir kafede çalışanlar, kol kola girerek iş makinesinin önünde durdu. Restoranlarının yıkılmasına tepki gösteren işletme sahipleri ve zabıta ekipleri arasında kavga çıktı.