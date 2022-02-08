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    Üsküdar'daki patlama anı kamerada

    Valide Atik Mahallesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşanan feci patlama anı görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 12:21
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    Üsküdar'daki patlama anı kamerada

    Üsküdar'ın Valide Atik Mahallesi'nde dün 13.30 sularında, 5 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı.

    BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

    4 kişinin yaralandığı patlamada polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkı önlem alan ekipler, bölgedeki 6 binayı da tedbir amaçlı tahliye etti.

    Sokaklara eşya ve molozların saçıldığı büyük patlamada yıkım çalışmaları ise başladı.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan büyük gürültüyle patlama anı ise kameralar tarafından kaydedildi.

    Üsküdar'daki patlama anı kamerada VİDEO

    Üsküdar daki patlama anı kamerada #1


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