Valide Atik Mahallesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşanan feci patlama anı görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar'ın Valide Atik Mahallesi'nde dün 13.30 sularında, 5 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

4 kişinin yaralandığı patlamada polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkı önlem alan ekipler, bölgedeki 6 binayı da tedbir amaçlı tahliye etti.

Sokaklara eşya ve molozların saçıldığı büyük patlamada yıkım çalışmaları ise başladı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan büyük gürültüyle patlama anı ise kameralar tarafından kaydedildi.

Üsküdar'daki patlama anı kamerada VİDEO