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Üsküdar'daki patlama anı kamerada
Valide Atik Mahallesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşanan feci patlama anı görüntüleri ortaya çıktı.
- DHA
- 08.02.2022 - 12:12
- Güncelleme : 08.02.2022 - 12:21
Üsküdar'ın Valide Atik Mahallesi'nde dün 13.30 sularında, 5 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı.
BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
4 kişinin yaralandığı patlamada polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkı önlem alan ekipler, bölgedeki 6 binayı da tedbir amaçlı tahliye etti.
Sokaklara eşya ve molozların saçıldığı büyük patlamada yıkım çalışmaları ise başladı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan büyük gürültüyle patlama anı ise kameralar tarafından kaydedildi.
Üsküdar'daki patlama anı kamerada VİDEO