Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
293.295
-10.06%
EXEN Coin
38.02
-7.80%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Üsküdar'daki yolcu otobüsünde yangın paniği

    İçinde yolcuların bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden olurken, şoför yolcuları indirerek yangına müdahale etti.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'daki yolcu otobüsünde yangın paniği

    Önceki gün saat 17.00 sıralarında İstanbul D-100 Karayolu, Altunizade mevisinde Ümraniye Sapağı'nda ilerleyen otobüste yangın meydana geldi.

    İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

    Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.

    YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

    OTOBÜSTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

    Üsküdar'daki yolcu otobüsünde yangın paniği ViDEO

    Üsküdar daki yolcu otobüsünde yangın paniği #1

    Üsküdar daki yolcu otobüsünde yangın paniği #2

    Üsküdar daki yolcu otobüsünde yangın paniği #3

    Üsküdar daki yolcu otobüsünde yangın paniği #4

    Üsküdar daki yolcu otobüsünde yangın paniği #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir