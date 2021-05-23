İçinde yolcuların bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden olurken, şoför yolcuları indirerek yangına müdahale etti.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında İstanbul D-100 Karayolu, Altunizade mevisinde Ümraniye Sapağı'nda ilerleyen otobüste yangın meydana geldi.

İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

OTOBÜSTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

Üsküdar'daki yolcu otobüsünde yangın paniği ViDEO

















