Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bunun üzerine Üsküdar'da yaşayan vatandaşlar önlem almaya başladı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Meteorloji tarafından yapılan uyarıyı dikkate alarak, araçlarını korumaya aldı. Araçların üzerleri battaniye ile örtüldü, ortaya renkli görüntüler çıktı.

''TEDBİRLİ OLUN"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Uyarıda, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.





ARAÇLARA BATTANİYELİ ÖNLEM

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.

Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı VİDEO





"ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ"

Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Biz de zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Biz böyle önlem almaya çalıştık." diye konuştu.



