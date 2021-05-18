Euro
10.2034
0.93%
Dolar
8.3576
0.55%
Altın
501.21
0.45%
Borsa
1.461
0.48%
Bitcoin
364.623
-1.68%
EXEN Coin
41.00
2.65%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı

    Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bunun üzerine Üsküdar'da yaşayan vatandaşlar önlem almaya başladı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Meteorloji tarafından yapılan uyarıyı dikkate alarak, araçlarını korumaya aldı. Araçların üzerleri battaniye ile örtüldü, ortaya renkli görüntüler çıktı.

    ''TEDBİRLİ OLUN"

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Uyarıda, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı #1

    ARAÇLARA BATTANİYELİ ÖNLEM

    Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı VİDEO


    "ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ"

    Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Biz de zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Biz böyle önlem almaya çalıştık." diye konuştu.

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı #2

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı #3

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı #4

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı #5

    Üsküdarlılar doluya hazır: Araç sahipleri battaniyeyle önlem aldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir