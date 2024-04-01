İstanbul Kadıköy'de mobilya yüklü kamyonet, üst geçide çarparak devrildi.
Göztepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazadan önce kamyonet, Çorum'dan İstanbul'a mobilya taşıyordu.
Eray Tufan hakimiyetindeki kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün yüksekliği hesaplayamaması nedeniyle üst geçide çarptı.
Kamyonet yan yattı
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonetin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kimse yaralanmadı
Şans eseri kazada yaralanan olmazken, çevredeki sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.
"Cana geleceğine mala gelsin"
Fazlı Güngör, "Çorum'dan gelen aracımız devrildi. Yüksekliği hesap etmemiş. Can kaybımız yok. Cana geleceğine mala gelsin." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış