Eyüpsultan'da çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüste bulunan yolculardan biri, saniyelerle kurtulduklarını belirtti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bu sabah saatlerinde üst geçit çökmüş, bunun üzerine TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapanmıştı.

Bu sırada yoldan geçen bir otobüs ise çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

"2 SANİYEYLE KURTARDIK"

Olayın ardından açıklama yapan otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu" derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu, 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.

Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu ViDEO