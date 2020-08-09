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    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu

    Eyüpsultan'da çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüste bulunan yolculardan biri, saniyelerle kurtulduklarını belirtti.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 13:47
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 13:47
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    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bu sabah saatlerinde üst geçit çökmüş, bunun üzerine TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapanmıştı.

    Bu sırada yoldan geçen bir otobüs ise çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

    "2 SANİYEYLE KURTARDIK"

    Olayın ardından açıklama yapan otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu" derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu, 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.

    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu ViDEO

    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu #1

    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu #2

    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu #3

    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu #4

    Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan yolcu #5

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