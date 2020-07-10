Üst üste 2 kere evi yanan genç, komşularından dayak yedi

Antalya'da iki gün üst üste evi yanan Rus genç, evi bilerek yaktığı iddia edilerek apartman sakinleri tarafından dövüldü.

Muratpaşa'nın Altındağ Mahallesi'ndeki evde 2 gün boyunca üst üste 2 kere yangın çıktı.

7 Temmuz Salı gecesi M.G. isimli Rus şahsın evinde gece 02:30 sularında meydana gelen yangında alevleri fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sıra evde olduğu belirtilen M.G., itfaiye tarafından evden çıkartıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ YANGIN

Ertesi gün aynı yerde yangın ihbarı alan ekipler, evde yanan eşyaları tespit ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

İki gün üst üste çıkan yangın sonrası apartman sakinleri bu durumdan şüphelenerek, yangını evde oturan M.G.’nin çıkardığını iddia etti. Apartman sakinleri M.G. hakkında polise şikayetçi oldu.





TEMİZLİĞE GİTTİ, AZAR YEDİ

Dün öğle saatlerinde ise apartman sakinleri, içerisinde bazı eşyaların yer aldığı büyük bir poşetle eve gelen M.G.’yi apartmana sokmadı. Apartman sakinlerinden biri "Evi yaktığın yetmiyor mu" diyerek M. G.’nin üzerine yürüdü. Rusya uyruklu M. G.’ye yumruk atan apartman sakinine araya giren diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. "Niye geldin" diye soran apartman sakinine M.G., “Temizliğe geldim. Niye yakıyorsun değil, nasıl yandı demiyorsun. Konuş önce. Ev yanana kadar neredeydin.” diyerek karşılık verdi.





"BEN YAKMADIM"

M. G., basın mensuplarının ‘Evi siz mi yaktınız’ sorusuna ise “Ben yakmadım. Üzerime yandı. Kapı kapalıydı.” şeklinde cevap verdi. Apartman sakinlerinin polis çağırması üzerine M.G. elindeki poşetle olay yerinden ayrıldı.

ANNESİ KORKUDAN SIĞINMA EVİNE KAÇTI İDDİASI

M.G.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri süren Ali Yağcı, “İki gün önce evi yakmış. Şikayetçi olduk artık ne ifade verdiyse serbest bırakılmış. Dün yine evi yakmaya gelmiş. Annesi korkudan sığınma evine kaçmış. ‘Kendi evim’ diyor. Kimin evini yakıyorsun sen? Ev sahibi de istemiyor, hala eve geliyor. Şikayetçiyiz” dedi.

BİNA ÖNÜNDE NÖBET TUTUYORLAR

Apartman sakinlerinden Sedat Aktan, şahsın bir an önce gözaltına alınıp evden uzaklaştırma kararının alınması gerektiğini söyledi. Aktan, her gece evin etrafında nöbet tuttuklarını belirterek, “Burada doğal gaz borusu var. Bunlar patlayınca mı tedbir alınacak. Bu binada en az 50-60 kişi yaşıyor. Şahsın durumunu ve bizim durumumuzu göz önüne alınıp yetkililerden tedbir alınmasını istiyoruz. Her akşam apartman olarak burada nöbet tutuyoruz. 2-3 akşamdır yanık kokusuyla, dumanla kalkıyoruz.” diye konuştu.

Gece yoğun dumanla uyandıklarını belirten apartman yöneticisi Yusuf Erdaş da “Evin kapısı kapalıymış galiba, dışarıdan girmiş. Bu apartmanda istemiyoruz. Dün akşam arkadaşlarla beraber gidip suç duyurusunda bulunduk.” ifadelerini kullandı.





"BUNUN YERİ HAPİSHANE DEĞİLSE TIMARHANE"

Yangın çıktığı anda apartmandaki komşulara haber veren Özge Balcı ise can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyledi. Balcı, “6’ncı katta olmama rağmen birinci kattaki dumanlar evime çıkmıştı. Dışarıya çıktığımda her yer duman altındaydı. Can havliyle kendimizi dışarı attık. Bunun yeri hapishane değilse, tımarhane. Biz mağduruz. Apartman olarak hepimiz şikayetçiyiz. Ne can güvenliğimiz var ne de mal.” diye konuştu.





"TEMİZLİKTEN CANIMIZ ÇIKTI"

Tedirgin olduklarını ifade eden Balcı, “Biz sokakta yatıyoruz. Evimizde yatacak yerimiz yok, her taraf kömür. Temizlik yapa yapa canımız çıktı.” şeklinde konuştu.



